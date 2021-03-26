Оттава, , 02:14 — REGNUM В Канаде общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 950 тысяч, передает телеканал CTV.

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По его данным, к настоящему времени на канадской территории подтверждено 950 762 случая инфицирования SARS-CoV-2. При этом в канадском министерстве здравоохранения отмечают, что устойчивый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране идет с середины февраля. В период с 18 по 24 марта в Канаде в среднем ежедневно выявляют 3869 носителей SARS-CoV-2.

В настоящее время в Канаде числится 37 100 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом наиболее пострадавшими от пандемии являются провинции Онтарио и Квебек — на них суммарно приходится около двух третей всех подтвержденных случаев.