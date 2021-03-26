Пекин, , 02:11 — REGNUM Муниципальное правительство Пекина планирует вложить около 1 млрд юаней ($153 млн) в улучшение образование в Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

Столица Поднебесной реализует более 60 проектов по улучшению условий обучения и продвижению строительства первого университета для бакалавриата в синьцзянском округе Хотан.

Пекин вложил уже более 2 млрд юаней в фонды оказания помощи образовательному сектору Синьцзяна в течение 13-го пятилетнего плана (2016−2020) в рамках совместной программы помощи развитию Синьцзяна, запущенной в 1997 году. За этот период было реализовано более 200 проектов.