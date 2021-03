Тайюань , Китай, , 02:08 — REGNUM Четверо рабочих оказались под завалами угольной шахты в провинции Шаньси на севере Китая после выброса угля и газа, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

По данным властей региона, инцидент произошел в 3:51 по местному времени 25 марта. После выброса угля и газа 12 рабочих, рывших подземный тоннель оказались под завалами шахты, принадлежащей Huayang New Material Technology Group Co., Ltd.

Из общего числа оказавшихся под завалами рабочих, восьмерых удалось поднять на поверхность, в то время как остальные ожидают своего часа, отметили в компании.