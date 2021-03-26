Пекин, , 02:01 — REGNUM Китай добился успехов в области переработки сельскохозяйственной продукции благодаря инновациям в науке и технике в течение 13-й пятилетки (2016−2020), сообщили в Китайской академии сельскохозяйственных наук, передает агентство Синьхуа.

В 2020 году операционный доход сельскохозяйственной перерабатывающей промышленности Китая превысил 23,2 трлн юаней (около $3,6 трлн), увеличившись на 1,2 трлн юаней в годовом исчислении. Коэффициент конверсии сельскохозяйственной переработки достиг 67,5%.

Вклад науки и техники в развитие перерабатывающей промышленности сельского хозяйства достиг 63%, обеспечив мощную поддержку ее долгосрочному и стабильному росту.

Китайские ученые совершили прорывы в ключевых технологиях, таких как глубокая переработка сельскохозяйственной продукции и снижение послеуборочных потерь за этот период, сообщили в академии.

Качество и безопасность сельскохозяйственной продукции Китая постоянно улучшаются с тех пор, как в стране были созданы передовые системы мониторинга и стандартизированы правила в этой области.

В течение 14-й пятилетки (2021−2025) Китай активизирует свои усилия по исследованию и инновациям в технологиях переработки сельскохозяйственной продукции и построит базовую теоретическую систему для повышения качества и безопасности отрасли, говорится в сообщении академии.

Академия заявила, что будет стремиться к большему прорыву в ключевых технологиях и автоматизации управления всей производственной цепочкой. Она также пообещала содействовать строительству государственных лабораторий.