Лондон, , 02:00 — REGNUM Палата общин британского парламента 25 марта проголосовала за продление закона, расширяющего полномочия правительства и полиции в связи с пандемией коронавируса, ещё на полгода — до сентября. Поддержали продление специальных полномочий власти 484 парламентария, против этого шага проголосовали 76 депутатов.

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Отмечается, что данное решение не означает, что ограничения, действующие в Великобритании из-за коронавируса, автоматически продлеваются на весь этот срок — они могут быть отменены и раньше.

Закон, вопрос о продлении которого обсуждается парламентом каждые полгода, наделяет власти страны полномочиями самостоятельно вводить различные ограничения, связанные с пандемией. В частности, закрывать школы, ограничивать проведение массовых мероприятий, а также применять к нарушителям противоэпидемических правил штрафные санкции.

Британские законодатели в ходе заседания палаты общин также одобрили предложенный правительством Бориса Джонсона план поэтапного выхода из карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, во время протестов в Бристоле против законопроекта, который в том числе расширяет полномочия полиции Великобритании, были задержаны 14 человек.

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