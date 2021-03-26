Пекин, , 01:56 — REGNUM Китай продолжит реализацию мер по стимулированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) производственных компаний, сообщает агентство Синьхуа.

По заявлению Исполнительного комитета Госсовета КНР, власти страны также расширят кредитную поддержку малых и средних предприятий.

Страна будет продолжать повышать вычитаемую долю расходов производственных фирм на НИОКР, а также поощрять инновации и модернизацию промышленности, было заявлено на совещании под председательством премьер-министра Госсовета КНР Ли Кэцяна.

На совещании также было принято решение продлить льготную политику отсрочки погашения кредитов и кредитной поддержки малого и среднего бизнеса до конца текущего года.