Брюссель, , 01:53 — REGNUM Отношения России и стран ЕС стали одной из тем виртуального саммита лидеров государств Евросоюза. Об этом 25 марта сообщил на пресс-конференции глава Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, стороны обсудили этот вопрос коротко. Мишель отметил, что стратегические переговоры по указанной теме пройдут на следующем саммите ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в ходе выступления на саммите Евросоюза, президент США Джо Байден заявил, что он обеспокоен тесными связями, образовывавшимися между Россией и Турцией.

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