Загреб, , 02:15 — REGNUM Госсекретарь центрального государственного управления по делам хорватов за пределами Хорватии 25 марта предупредил, что после «позорного» решения о введении так называемого буневацкого языка в официальное использование, наблюдались многочисленные угрозы в адрес хорватов в Сербии, особенно по отношению к представителям хорватских учреждений. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

«Дискуссии вокруг этого неправильного, даже позорного решения городского собрания Суботицы, которое было ускорено после премьеры пропагандистского фильма «Дара из Ясеновца», мы также отмечаем многочисленные угрозы хорватам, особенно по отношению к представителям хорватских учреждений, таких как Хорватский национальный совет и его председатель Ясна Войнич«, — заявил Звонко Милас в парламенте, в который он представил ежегодный отчет о реализации стратегии и законов о хорватах за пределами Хорватии за 2019.

Он отметил, что отсутствует реакция Сербии, но хорватское правительство и центральное управление поддержали хорватское сообщество и содействуют всему, что они делают.

Напомним, председатель Хорватского национального совета в Сербии Ясна Войнич 6 марта направила официальный запрос президенту Сербии Александру Вучичу с просьбой придать хорватскому языку статус официального в городе Сомбор, муниципалитетах Апатин и Бач и в районе всей автономной провинции Воеводины.