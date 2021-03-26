Брюссель, , 01:41 — REGNUM Сумма в размере €6 млрд была выделена Турции властями ЕС на оказание помощи 4 млн беженцам, прибывшим на турецкую территорию из Сирии. Об этом 25 марта заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции.

При этом она отметила, что €4 млрд из выделенных средств уже потрачены, а остальные осваиваются на реализацию новых проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что сотрудничество между ЕС и Турцией имеет стратегическое значение. Он призвал власти Евросоюза заплатить турецкой стороне €6 млрд, оговоренных в миграционной сделке.

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