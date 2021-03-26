Ла-Пас, , 01:34 — REGNUM Пассажирский автобус перевернулся во время движения между городами Камарго и Тариха на юге Боливии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что в результате ДТП погибли восемь человек, еще более 20 получили травмы различной степени тяжести. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали в больницу города Сан-Хуан-де-Диос. Точная причина аварии пока не выяснена. Полиция предполагает, что ДТП могло произойти как по причине технической неисправности, так и из-за ошибки водителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта пассажирский автобус перевернулся на северо-востоке Китая. В результате инцидента погибли пять человек, еще десять получили различные травмы.

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