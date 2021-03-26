Загреб, , 02:15 — REGNUM Председатель Социал-демократической партии Хорватии Педжа Грбин извинился перед всеми, кто чувствовал себя оскорблёнными из-за карты Хорватии, на которой были изображены части Сербии и Черногории в составе Хорватии. Данная карта была опубликована в предвыборном информационном бюллетене кандидата от данной партии на выборах мэра Загреба Йошка Клисовича. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Напомним, на спорной карте восточная граница Хорватии заканчивается у Земуна, недалеко от Белграда, а на юге территория Хорватии простирается до Бока Которской в Черногории.

«К сожалению, при создании информационного бюллетеня произошла ошибка, за которую те, кто ее скрыл, взяли на себя ответственность. Я хочу извиниться перед теми, кому эта карта каким-либо образом причинила боль», — отметил Грбин.