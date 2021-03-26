Париж, , 01:29 — REGNUM Картина знаменитого художника-импрессиониста Винсента Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре» (Impasse des Deux Frères and the Moulin à poivre) 25 марта была продана за €13 млн. Об этом сообщает Le Monde.

Аукцион проводил Sotheby's. Стартовая цена составляла €4 млн. В итоге картина была куплена за €13 091 250 (включая сборы). Аукцион проводился онлайн между покупателями из Нью-Йорка, Гонконга и Лондона в течение десяти минут.

Написанная в 1887 году картина была одной из немногих картин художника, все еще находящихся в частных руках. Она была приобретена в период между 1915 и 1920 годами и оставалась в одной семье в течение века. За этот период она ни разу не выставлялась на торги и даже на всеобщее обозрение. Подлинность работы была подтверждена музеем Ван Гога в Амстердаме.