Сана, , 01:56 — REGNUM Семь беспилотников (БПЛА) со взрывчаткой, запущенных сторонниками движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы), перехватили вечером 25 марта комплексы ПВО Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, хуситские БПЛА были нацелены на два университета в расположенных на юго-западе Саудовской Аравии провинциях Наджран и Джизан, а также на населённый пункт Хамис-Мушаит в соседней провинции Асир. О последствиях произошедшего, пострадавших или разрушениях, телеканал не сообщает.

Напомним, что 24 марта секретарь Штаба по правам человека судебной системы Ирана Али Бакери Кани раскритиковал заявления американских официальных лиц о предложенном Саудовской Аравией плане прекращения огня в Йемене. По его словам, американцам на деле необходимо доказать, «что этот план прекращения огня является не просто средством поддержки мясников йеменского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта генерал Яхья Сариа из движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) заявил, что военные структуры хуситов успешно атаковали с помощью беспилотников объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

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