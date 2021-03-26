Париж, , 01:24 — REGNUM ЕС собирается занять лидирующую позицию в мире по объему выпуска вакцин от коронавирусной инфекции к лету 2021 года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта на пресс-конференции.

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Этот план французский лидер обнародовал после онлайн-саммита Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта агентство Bloomberg распространило информацию о том, что власти ЕС намерены ввести более строгие правила, которые будут регулировать экспорт вакцин от COVID-19 из Европейского союза.

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