Москва, , 07:29 — REGNUM Предпринимателям Москвы и их сотрудникам предоставят возможность пройти обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По её словам, большая часть стоимости обучения — 66%, будет оплачена из федерального бюджета, а также правительством Москвы. Оставшуюся часть участники программы должны будут покрыть самостоятельно. Заявку на участие и пакет документов для отбора на конкурс необходимо подать до 23 апреля. Также нужно будет подать мотивационное эссе, после чего пройти профессиональное интервью и тестирование. Конкурсные испытания будут проводиться до 21 мая включительно.

«Кадровый потенциал и подготовка высококлассных специалистов важны для любого города. Участники программы смогут повысить свою квалификацию на базе семи ведущих экономических вузов Москвы, а их работодатели — сократить затраты на обучение и одновременно усилить свои позиции на рынке», — заявила вице-мэр.

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