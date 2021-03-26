Подгорица, , 02:01 — REGNUM Граждане Черногории 25 марта устроили демонстрацию на студенческой площади в городе Цетине, чтобы выразить недовольство прибытием премьер-министра Здравко Кривокапича на сессию парламента Черногории в историческом здании городского собрания Цетине. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Полиция заблокировала улицы в городе и установила защитные ограждения на подъездах к здания городского собрания. Демонстранты скандировали антиправительственные лозунги.

Отдельные депутаты от оппозиции подошли к собравшимся, чтобы поприветствовать их, но большинство из демонстрантов встретило их с негодованием и освистыванием. Горожане разошлись в полдень после того, как премьер-министр и депутаты вошли в здание городского собрания.