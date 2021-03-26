Париж, , 01:06 — REGNUM Триста палаток были установлены на площади Республики в центре Париже несколькими сотнями бездомных, которые потребовали достойного размещения. Об этом 25 марта передал телеканал BFM.

Акцию, получившую название «Ночь солидарности», организовали ряд объединений, включая Utopia 56, которая занимается проблемами мигрантов, оставшихся без жилья.

В полиции города осудили действия организаторов из-за опасности распространения коронавирусной инфекции и напомнили, что префектура Парижа выделила мигрантам места для их размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября около двухсот мигрантов, проживавших в лагере беженцев в пригороде французской столицы Сен-Дени, разбили палатки в центре Парижа на площади Республики после того, как их лагерь ликвидировали. Однако полиция быстро разогнала протестующих и убрала палатки с площади.

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