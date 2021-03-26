Подгорица, , 02:14 — REGNUM Вице-председатель правительства Черногории Дритан Абазович 25 марта по случаю празднования Дня независимости Греции направил поздравительное письмо президенту Греции Катерине Сакеларопулу, председателю правительства Кириакосу Микотакису, председателю парламента Константиносу Тасуласу, а также посольству Греции в Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Я передаю Вам мои самые искренние поздравления по случаю празднования Дня независимости Греции», — написал Абазович.

Он пожелал греческому народу достижения поставленных целей, здоровья, мира и процветания.

«Я искренне верю, что наше 140-летние дипломатические связи и успешное сотрудничество основывается на общих ценностях, доверии и взаимном уважении», — указал Абазович.

Он подчеркнул, что хотел бы воспользоваться этим поводом, чтобы пожелать продолжения дружбы и всестороннего сотрудничества между Грецией и Черногорией, а также успешной борьбы с пандемией.