Белград, , 01:59 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 25 марта заявил, отвечая на вопрос журналистов о том, какова судьба Вашингтонского соглашения после избрания Альбина Курти главой правительства временных учреждений Приштины, что Сербия всегда соблюдает подписанные соглашения и всегда готова к диалогу, а не к шантажу и угрозам. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Вучич отметил, что Сербия всегда будет готова к диалогу и компромиссам, а не к шантажу и угрозам.

«Что касается Сербии, то она всегда соблюдает подписанные соглашения, и если кто-то говорит, что он не заинтересован в формировании Сообщества сербских муниципалитетов, но при этом требует создать общину муниципалитетов между Руговой и Шаре, то ясно, что он не хочет вести диалог», — подчеркнул Вучич.

Президент Сербии также добавил, что он доволен негативной реакцией ЕС на заявления Альбина Курти о принципах ведения диалога с Белградом.

Напомним, раннее Курти заявил, что условием продолжения диалога является признание Белградом Косово, а также признание предполагаемых военных преступлений в Косово и Метохии.