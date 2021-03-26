Вашингтон, , 00:52 — REGNUM Тесные связи, образовывавшиеся между Россией и Турцией, вызывают беспокойство у главы Белого дома Джо Байдена. Об этом он заявил на саммите ЕС, 25 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Кроме того, президент США выразил обеспокоенность «отступлением» турецких властей от демократических ценностей. Американский лидер выразил надежду на развитие координации между Вашингтоном и странами ЕС.

Он отметил, что особое внимание следует уделять вопросам в области энергетики и искусственного интеллекта. Байден также подчеркнул необходимость создания здоровой конкуренции с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не намерена отказываться от приобретения российской зенитной ракетной системы (3РС) С-400 несмотря на угрозы США включить ее в санкционный список.

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