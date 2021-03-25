Вашингтон, 26 марта, 2021, 00:52 — ИА Регнум. Тесные связи, образовывавшиеся между Россией и Турцией, вызывают беспокойство у главы Белого дома Джо Байдена. Об этом он заявил на саммите ЕС, 25 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

ИА REGNUM С-400

Кроме того, президент США выразил обеспокоенность «отступлением» турецких властей от демократических ценностей. Американский лидер выразил надежду на развитие координации между Вашингтоном и странами ЕС.

Он отметил, что особое внимание следует уделять вопросам в области энергетики и искусственного интеллекта. Байден также подчеркнул необходимость создания здоровой конкуренции с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не намерена отказываться от приобретения российской зенитной ракетной системы (3РС) С-400, несмотря на угрозы США включить ее в санкционный список.