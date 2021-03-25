Москва, 26 марта, 2021, 01:58 — ИА Регнум. На прошедшей неделе 41 летательный аппарат иностранных государств (39 самолётов-разведчиков и два БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 26 марта опубликовала газета «Красная звезда».

Евгений Малолетков. Коль забыли, где границы — мы поможем приземлиться! 1960

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 332 лётные смены на 85 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 700 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 17,4 тыс. практических мероприятий на 148 полигонах. Было выполнено более 2,4 тыс. занятий по вождению, из них 52% — ночью. Десантниками было выполнено более 9,4 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 70 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

По контракту на военную службу приняты более 1,7 тыс. солдат и сержантов. Поступили на военную службу 22 офицера.

В рамках гособоронзаказа в войска были поставлены бронетранспортёры БТР-МДМ и боевые машины десанта БМД-4М.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 24 марта заявил в Брюсселе, что Североатлантический альянс укрепляет сотрудничество с Евросоюзом, расширяет обмен разведывательной информацией и улучшает киберзащиту, чтобы противостоять «российской угрозе».