Париж, , 00:45 — REGNUM Первый центр вакцинации в департаменте Сена и Марна, Франция, откроется в начале апреля в отеле Disney's Newport Bay Club, где ежедневно сможет проходить вакцинацию тысяча человек. Об этом 25 марта сообщает Le Parisien.

Отель Disney's Newport Bay Club в Диснейленде Парижа станет одним из 35 «вакцинодромов», которые правительство собирается открывать для ускорения кампании вакцинации COVID-19. Около тысячи человек смогут проходить вакцинацию каждый день в каждом центре. В основном людей будут вакцинировать вакциной Pfizer.

Как сообщало ИА REGNUM, что 24 марта в Тулузе будет открыт крупный центр вакцинации на месте бывшего выставочного центра.

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