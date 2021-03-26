Белград, , 01:55 — REGNUM Вице-премьер и министр обороны Небойша Стефанович 25 марта приветствовал в белградском аэропорту государственного советника и министра национальной обороны Китайской Народной Республики генерала Вэй Фенхея, который прибыл с трехдневным официальным визитом в Сербию. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Небойша Стефанович встретил китайского коллегу и выразил удовлетворение его визитом в Сербию.

Генерал Фэнге поблагодарил Стефановича и указал, что он был тронут тем, что он лично встретил его в аэропорту, заявив, что это прямо демонстрирует особую и нерушимую дружбу Сербии и Китая.