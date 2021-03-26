Рабат, , 00:37 — REGNUM В Марокко за прошедшие сутки выявили 511 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на марокканской территории достигло 493 353. Также за минувшие сутки в стране скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Марокко от осложнений COVID-19 умерли 8788 человек.

Отмечается, что уже в Марокко более 4,2 млн жителей получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции. Также более 3 млн. привились двумя дозами препарата против COVID-19. Кроме того, выписаны с выздоровлением уже 481 074 пациента.