Санкт-Петербург, 26 марта 2021, 00:21 — REGNUM В результате крушения вертолета Ка-32 МЧС России над акваторией Куршского залива в Калининградской области погиб бортмеханик. Его тело уже извлекли из воды, сообщили 26 марта в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, базирующемся в Петербурге.
«Командир воздушного судна и второй пилот спасены — госпитализированы», — добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, совершавший учебный полет вертолет Ка-32 упал в пяти километрах от берега в районе пос. Головкино Полесского района Калининградской области. На борту находилось три члена экипажа, один из которых погиб, два других выжили.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в СЗСУ на транспорте СК России.
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