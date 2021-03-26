Анкара, , 01:57 — REGNUM Участники саммита лидеров ЕС 25 марта договорились с Турцией о продолжении помощи ЕС беженцам и центрам по их размещению. Они призвали Еврокомиссию представить предложения Совету ЕС о продолжении финансирования сирийских беженцев в Турции, а также в Иордании, Ливане и других частях Ближнего Востока. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Лидеры стран ЕС отметили, что сотрудничество с Турцией должно быть усилено, согласно инклюзивной стратегии управления миграцией. Они подчеркнули важность защиты границ, борьбы с незаконной миграцией и отправки в Турцию тех, кому было отказано в предоставлении убежища, в соответствии с соглашением между ЕС и Турцией, и на недискриминационной основе.

Участники саммита также указали, что Совет ЕС обязан урегулировать кипрский вопрос, в соответствии с решениями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Они добавили, что ЕС станет наблюдателем, с нетерпением ждет возобновления переговоров под эгидой ООН и будет активно поддерживать переговоры и назначит представителя миссии доброй воли ООН.

Напомним, в разгар миграционного кризиса в 2016 году Брюссель и Анкара заключили соглашение, согласно которому Турция закрыла свои границы с ЕС для мигрантов, а Евросоюз должен был выплатить за это €6 млрд.