Париж, , 00:01 — REGNUM Во время еженедельной пресс-конференции министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал о новых ограничениях, связанных с распространением COVID-19. Об этом 25 марта сообщает Le Parisien.

«Эпидемическая ситуация не очень хорошая. Почти везде наблюдается тенденция к обострению эпидемии».

Оливье Веран «Эпидемическая ситуация находится на тревожном уровне».

Правительство приняло решение ввести карантин для трех новых департаментов Об, Ньевр и Рона ввиду того, что реанимации в этих департаментах сталкиваются с большой нагрузкой. Мера вступит в силу с 27 марта.

Также Веран сказал, что «слишком рано» для оценки эффективности используемых антикоронавирусных мер, так как «в ближайшие дни количество людей поступивших в реанимацию будет расти».

«Столкнувшись с третьей волной, многие начинают требовать более жесткого сдерживания, вплоть до закрытия школ».

Оливье Веран «Нет карантина, есть 50 оттенков ограничений … Выбор, сделанный правительством — это выбор основанный на доверии. Решения принимаются на основе того, чему мы научились. А мы многому научились. Мы научились лучше диагностировать болезнь, лучше ухаживать, лучше лечить пациентов».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что ещё трем департаментам Рон, Об и Ньевр грозит карантин в связи с увеличением количества зараженных COVID-19.

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