Париж, 26 марта 2021, 00:01 — REGNUM Во время еженедельной пресс-конференции министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал о новых ограничениях, связанных с распространением COVID-19. Об этом 25 марта сообщает Le Parisien.
Правительство приняло решение ввести карантин для трех новых департаментов Об, Ньевр и Рона ввиду того, что реанимации в этих департаментах сталкиваются с большой нагрузкой. Мера вступит в силу с 27 марта.
Также Веран сказал, что «слишком рано» для оценки эффективности используемых антикоронавирусных мер, так как «в ближайшие дни количество людей поступивших в реанимацию будет расти».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что ещё трем департаментам Рон, Об и Ньевр грозит карантин в связи с увеличением количества зараженных COVID-19.
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