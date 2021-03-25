Калининград, 26 марта, 2021, 00:00 — ИА Регнум. В Калининградской области над акваторией Куршского залива, в пяти километрах от береговой линии поселка Головкино Полесского района, в воду упал вертолет Ка-32 с сотрудниками ГУ МЧС России по Калининградской области. По уточненным данным, на борту были три человека: один человек погиб, два человека спасены.

Mchs.gov.ru Вертолет Ка-32 МЧС России во время учений

Калининградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России начал проверку по факту крушения вертолёта, сообщили в СКР. В произошедшем может быть установлено наличие признаков преступления по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»

По предварительным сведениям, сотрудники калининградского управления МЧС совершали на вертолете учебный полет.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.