Минск, 25 марта 2021, 23:44 — REGNUM Более 200 человек задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций 25 марта, сообщили в белорусском МВД.
По словам пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, по всей стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях «задержано более 200 человек». Она добавила, что каждый случай задержания будет проверен.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта белорусская оппозиция вышла на улицы на празднование так называемого Дня Воли. Акции не были санкционированы властями.
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