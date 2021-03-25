Минск, 25 марта, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Более 200 человек задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций 25 марта, сообщили в белорусском МВД.

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По словам пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, по всей стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях «задержано более 200 человек». Она добавила, что каждый случай задержания будет проверен.

Чемоданова «В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта белорусская оппозиция вышла на улицы на празднование так называемого Дня Воли. Акции не были санкционированы властями.