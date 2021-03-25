Бишкек, , 23:37 — REGNUM Сборная Киргизии по футболу сегодня, 25 марта, провела свой второй поединок на Кубке трех наций в непальской столице, пишут киргизские СМИ.

Соперником киргизстанских футболистов выступила сборная Непала, с которой команда Киргизии сыграла вничью — со счетом 0:0.

Напомним, что на первом матче Кубка трех наций соперниками сборной Киргизии выступили футболисты из Бангладеш. Киргизстанцы проиграли поединок со счетом 0:1. При этом гол в свои ворота забил защитник киргизской сборной Кумарбай уулу Баяман.