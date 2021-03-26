Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 684 тыс. на прошлой неделе, что стало самым низким показателем с начала пандемии и указало на выздоровление американский экономики. Об этом 25 марта пишет Associated Press.

Число американцев, нуждающихся в пособии по безработице, уменьшилось на 86 тыс. На прошлой неделе было зарегистрировано 770 тыс. заявок. Об этом сообщили в управлении Конгресса США по бюджету.

Это первый раз, когда еженедельное количество заявок на пособие по безработице упало ниже 700 тыс. с середины марта прошлого года.

Напомним, что спустя год после начала пандемии, американские рабочие продолжают испытывать на себе последствия кризиса. До того как коронавирус широко распространился в США, еженедельные запросы на пособие по безработице никогда не превышали 700 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в комитете Конгресса по бюджету США заявили, что уровень трудоустройства не вернется в норму до 2024 года.