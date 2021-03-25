Москва, , 23:24 — REGNUM Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин дал комментарий после победы своей команды над «Локомотивом» в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:2, счет в серии аналогичный — 3:2 в пользу «армейцев».

«Вся игра была тяжелой. «Локомотив» при первой возможности забирал инициативу, когда появлялась возможность, и всякий раз было непросто ее вернуть.

И в первом периоде сложные моменты были для нас, и удаления были во втором периоде, так что вся игра получилась напряженной.

Мы играем с хорошей командой, много приходится бороться. Главное — счет на табло. Серия ровная, будем сражаться дальше», — приводит слова специалиста портал «Р-Спорт».

Шестой матч серии состоится 27 марта в Ярославле.