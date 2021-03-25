Макрон о вакцинации: «тише едешь — дальше будешь»
Париж, 25 марта, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью, данном 24 марта телеведущему Никосу Алиагасу, рассказал про французскую кампанию по вакцинации от COVID-19, обосновав её будущий успех сравнением, которое на русский можно перевести как «тише едешь — дальше будешь». Об этом сообщает Le Figaro.
По словам Макрона, Европейский союз заказал «2,5 миллиарда доз, в достаточном количестве для нас, для гуманитарной помощи и чтобы планировать будущее. С этого момента и до второго полугодия мы будем местом, которое произведет наибольшее количество вакцин в мире».
Также Макрон заявил о важности «европейской вакцинации» и «четких правил для того, чтобы Европа вновь смогла открыться» к лету, и связал это с введением медицинского сертификата, который в настоящее время обсуждается на уровне ЕС.