Париж, 25 марта, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью, данном 24 марта телеведущему Никосу Алиагасу, рассказал про французскую кампанию по вакцинации от COVID-19, обосновав её будущий успех сравнением, которое на русский можно перевести как «тише едешь — дальше будешь». Об этом сообщает Le Figaro.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон «Мы наверстываем упущенное. Мы являемся неким дизельным двигателем. Сейчас мы не так часто говорим о таких двигателях. Они заводятся медленно, но едут дольше».

По словам Макрона, Европейский союз заказал «2,5 миллиарда доз, в достаточном количестве для нас, для гуманитарной помощи и чтобы планировать будущее. С этого момента и до второго полугодия мы будем местом, которое произведет наибольшее количество вакцин в мире».

Эммануэль Макрон «Мы были недостаточно быстры, недостаточно сильны в этом вопросе [вакцинации]. Это абсолютно верно. Мы считали, что на разработку вакцин уйдет большее количество времени … И я думаю, что это должно быть уроком для нас самих».

Также Макрон заявил о важности «европейской вакцинации» и «четких правил для того, чтобы Европа вновь смогла открыться» к лету, и связал это с введением медицинского сертификата, который в настоящее время обсуждается на уровне ЕС.