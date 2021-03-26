Париж, , 08:18 — REGNUM Картина Винсента Ван Гога была продана на аукционе Sotheby’s в Париже за €13,1 млн. Об этом 25 марта сообщает Associated Press.

Картину «Уличная сцена в Монмартре» ожидали увидеть очень многие, так как это одна из немногих работ известного импрессиониста, которая до сих пор находилась в частной коллекции.

Аукционный дом ожидал продать данное произведение искусства примерно за €8 млн.

Также указывается, что картина принадлежала одной семье на протяжении 100 лет.

Напомним, что Ван Гог нарисовал «Уличную сцену в Монмартре» в 1887 году. В то время он жил в Париже вместе со своим братом Тео. Картина изображает ветреную мельницу «Мулен де ла Галетт», один из главных символов Монмартра.