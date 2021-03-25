Париж, , 23:10 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о запрете собраний более шести человек на улицах и введении штрафов за нарушение запрета. Данная мера распространяется на все департаменты. Об этом 24 марта сообщает Ouest-France.

Дарманен призвал губернаторов регионов «строго» придерживаться этого правила в 16 департаментах, в которых сейчас действует карантин. Он также обратился к «ответственности французов», добавив, что правоохранительным органам рекомендуется проявлять «проницательность и здравый смысл».

Жеральд Дарманен «Правоохранительные органы будут штрафовать людей, которые не соблюдают правило».

Принятая мера не применяется к согласованным демонстрациям, а также в некоторых других случаях, таких как прогулка многодетных семей, совместный спорт, похороны.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 марта в 16 французских департаментах введен карантин.