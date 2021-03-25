Брюссель, 25 марта, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Участники саммита лидеров ЕС 25 марта отметили, что ЕС готов «постепенно, пропорционально и обратимо» развивать сотрудничество с Турцией. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Астроном

Участники саммита призвали Еврокомиссию заняться обновлением Таможенного союза с Анкарой и активизировать переговоры с Турцией для преодоления трудностей в реализации его принципов.

Кроме того, лидеры стран ЕС сообщили о готовности начать диалог на высоком уровне с Турцией в областях, представляющих взаимный интерес. Они также призвали Еврокомиссию разработать механизм налаживания сотрудничества с Турцией по вопросам межнациональных контактов и туризма.

Кроме того, в ЕС сообщили о необходимости укрепления отношений с Турцией по вопросам управления миграцией.