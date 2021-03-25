Тампа, США, , 22:54 — REGNUM Сегодня, 25 марта, журналист Павел Лысенков рассказал о подробностях перехода нападающего Александра Волкова из «Тампы-Бэй Лайтнинг» в «Анахайм Дакс».

Согласно его информации, российский форвард запросил обмен из «Тампы», так как не видел перспектив, находясь в запасном составе команды.

«Анахайм» — отличное место для продолжения карьеры. Это клуб с большими перспективами, мы довольны этим обменом.

Завтра Волков вылетает в Калифорнию и присоединится к новой команде. Большое спасибо «Тампе"за эти три года, но пришло время двигаться вперед», — приводит слова агента хоккеиста Дэна Мильштейна официальный портал НХЛ.

Напомним, что о сделке «Тампы» с «Дакс» стало известно сегодня, 25 марта, с утра. В качестве компенсации за трансфер Волкова «Тампа» получила форварда Антуана Морана и выбор в седьмом раунде драфта 2023 или 2024 года.

В текущем сезоне Волков принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата и набрал 5 (3+2) очков.