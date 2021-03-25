Саранск, , 22:54 — REGNUM Следственное управление СКР Мордовии проверяет информацию СМИ о проживании граждан в ветхих и авариных домах. Организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, по предварительным данным, несколько семей в поселке Преображенский Краснослободского района проживают в трёх домах, которые были построены еще в начале XX века в качестве хозяйственных построек монастыря. Позднее здания были приспособлены для проживания. По данным СМИ, стены и потолок в квартирах повреждены, в зданиях очень холодно.

В ходе проверки будут установлены лица, в чьи обязанности входит контроль за состоянием и безопасностью проживания граждан в домах, а также будет дана юридическая оценка их действиям.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2020 году в Мордовии планировалось переселить из ветхого и аварийного жилья 400 жителей в Большеберезниковском, Кадошкинском районах и Саранске.