Вашингтон, 25 марта, 2021, 22:44 — ИА Регнум. К 1 мая вывести американский контингент из Афганистана будет почти нереально, хотя выводить войска нужно, заявил 25 марта в ходе своей первой большой пресс-конференции президент США Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Байден «Мы уйдём. Вопрос — когда мы уйдём».

Он добавил, что оставлять в Афганистане американский контингент до следующего года немыслимо. Войну надо прекратить, тогда можно будет уходить, сказал президент США.

Напомним, в настоящее время в Афганистане находятся две с половиной тысячи американских военных. Сокращение контингента началось при 45-м президенте Штатов Дональде Трампе и должно было завершиться в этом году.