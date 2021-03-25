Торонто, Канада, , 22:41 — REGNUM Сегодня, 25 марта, стало известно о еще одной сделке на трансферном рынке НБА.

Согласно информации журналиста Эдриана Воджнаровски, «Юта Джаз» договорилась о трансфере атакующего защитника «Торонто Рэпторс» Мэтта Томаса. Взамен «Торонто» получит выбор во втором раунде ближайшего драфта НБА.

По данным источника, «Торонто» было необходимо освободить место в составе, которое в дальнейшем понадобиться для обмена Кайла Лаури, им интересуются «Лейкерс» и «Майами».

В текущем сезоне Мэтт Томас в среднем набирает 2,7 очка за матч.