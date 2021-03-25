Женева, Швейцария, , 22:41 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксирован 575 191 новый случай заражения коронавирусом, скончался ещё 10 421 пациент с COVID-19. Об этом сообщает 25 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, за весь период пандемии в мире выявлено уже 124 535 520 носителей коронавирусной инфекции, по меньшей мере 2 738 876 случаев заболевания привели к летальному исходу пациентов.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 393 531 новом случае инфицирования и 8363 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.