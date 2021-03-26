Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Новый локдаун был объявлен властями Чили в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

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Отмечается, что в стране были обнаружены «британский» и «бразильский» штаммы коронавируса.

«Мы предсказываем, что ситуация ухудшится и мы беспокоимся по этому поводу. Мы призываем президента Чили разделить наши опасения», — сообщил глава минздрава республики Энрике Парис в официальном заявлении.

Напомним, что в последнее время в стране ежедневно регистрировали от 7000 до 8000 новых случаев заражения коронавирусом. Более того, отделения интенсивной терапии в стране заняты на 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в 28 городах Чили ввели режим карантина.