Киев, , 22:31 — REGNUM Стратегии военной безопасности Украины дан старт, сообщили 25 марта с пресс-службе украинского президента Владимира Зеленского.

Украинский лидер сегодня, 25 марта, подписал соответствующий указ, в котором он постановляет: «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 марта 2021 года «О Стратегии военной безопасности Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вышеупомянутая стратегия была одобрена украинским правительством в конце января. Согласно этому решению, к реализации стратегии может быть привлечена не только украинская армия, но и прочие силовые структуры Украины.

В стратегии упоминается о необходимости противостоять «российской угрозе». После того как стратегию одобрило правительство, её рассмотрел и утвердил Совет национальной безопасности Украины.

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