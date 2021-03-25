Москва, 25 марта 2021, 22:24 — REGNUM Система здравоохранения Москвы справляется с текущей ситуацией с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил 25 марта мэр столицы Сергей Собянин.
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«Мы прошли высокую иммунизацию населения, она была постепенной, равномерной, плюс добавилась вакцинация. Сегодня мы держимся практически на одной планке — небольшой рост, небольшое падение», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».
По словам мэра, эпидемическая ситуация в Москве «стабилизировалась на достаточно приемлемом уровне, с которым свободно справляется здравоохранение».
Ранее сегодня Сергей Собянин сообщил, что в столице уже около миллиона человек прошли вакцинацию от COVID-19, при этом около 40% из них составляют люди пожилого возраста.