Вашингтон, , 22:21 — REGNUM Президент США Джо Байден сообщил, что амбиции Китая стать самой богатой и влиятельный страной в мире не будут осуществлены пока он стоит во главе Соединенных Штатов. Данное заявление было сделано 25 марта во время первой публичной пресс-конференции Байдена.

Байден объяснил, что как президент он поможет противостоять росту Китая увеличив инвестиции США в науку и исследования. Это та сфера, где Китай, уверил Байден, уступает США.

Президент добавил, что он ясно дал понятьпредседателю КНР и генеральному секретарю правящей Компартии Китая Си Цзиньпину, чтоСША продолжат призывать Пекин соблюдать права человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным деламЯн Цзечи заявлял, что Китай надеется, что новая администрация США под руководствомДжозефа Байдена выберет путь взаимовыгодного сотрудничества и устранения разногласий в отношениях с КНР и «будет способствовать возвращению китайско-американских отношений на верный путь здорового и стабильного развития».