Вашингтон, , 22:11 — REGNUM Ответные меры будут приняты в отношении Северной Кореи, если она пойдёт на обострение ситуации, заявил 25 марта американский президент Джо Байден в ходе своей первой большой пресс-конференции.

Комментируя недавние ракетные испытания Пхеньяна, глава Штатов назвал их нарушением резолюции 1718 СБ ООН и пояснил, что Вашингтону приходится «успокаивать своих союзников и партнеров» в азиатском регионе.

Говоря о возможном (по инициативе Пхеньяна) обострении ситуации, президент США сказал, что Вашингтон «ответит надлежащим образом».

Байден «Но я также готов к некоторым формам дипломатии, но она должна быть обусловлена денуклеаризацией в качестве конечного результата».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, две крылатые ракеты были запущены Северной Кореей в рамках испытаний 21 марта. В Госдепе заявили, что ничего катастрофического на этот раз не произошло.

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