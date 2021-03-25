Саранск, , 21:59 — REGNUM В Мордовии по итогам 2020 года общий объем финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий» составил около 2 млрд рублей. В текущем году на развитие села планируется привлечь такую же сумму, сообщает пресс-служба правительства Мордовии.

По словам врио главы республики Артема Здунова, он уже посетил большинство районов региона.

«У наших производств и фермеров есть потенциал для развития. Поможем им выйти на новый уровень. Будем по максимуму использовать возможности программы Минсельхоза РФ «Комплексное развитие сельских территорий». Благоустроим села, построим новые дома для специалистов. Это нужно для развития республики», — уверен руководитель республики.

В этом году планируется построить 2,5 км газораспределительных и 40 км водопроводных сетей, реализовать более 40 проектов по благоустройству сел, завершить строительство спорткомплекса с двумя бассейнами и ледовой ареной в деревне Бобылевские Выселки Краснослободского района. Также будет введен в эксплуатацию плавательный бассейн в Ардатове, стадион в селе Кочкурово Дубенского района и четыре дома культуры.

ИА REGNUM напоминает, по данным минсельхоза республики, в прошлом году было введено 117 км локальных водопроводов, 17 км распределительных газовых и 2 км электрических сетей, более 7 км сетей водоотведения, 14 км автомобильных дорог. Построен центр культуры на 300 мест, капитально отремонтирован детский сад, реконструирован дом культуры. На благоустройство сельских территорий направлены средства 84 грантов.