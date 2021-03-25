Минск, , 21:58 — REGNUM Призывы белорусской политэмиграции выйти на улицы 25 марта, чтобы отметить националистический праздник «День воли» и продемонстрировать Александру Лукашенко массовое народное недовольство, остались нереализованными. Минчане и жители других городов Белоруссии 25 марта предпочли работу и домашний отдых.

Вместо многотысячных колонн демонстрантов в центре Минска была замечена лишь одинокая женщина с бело-красно-белым флагом — символом белорусских националистов. Судя по комментариям местных жителей, ею оказалась «бабка Нина Багинская» — известная городская активистка, которой позволено безнаказанно обзывать минский ОМОН «сукой московской».

Массовый выход 25 марта в Минске продемонстрировала лишь милиция. Вместо колонн демонстрантов центр города заполнили колонны автозаков. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других областных центрах постсоветской республики.

В дворовых чатах были заявлены также такие формы выражения оппозиционности, как подача звукового сигнала автомобилистами. Однако в условленное время даже близко не было замечено такой какофонии, как в августе 2020 года.

На 21.00 оппозиционеры назначили праздничный салют по случаю годовщины объявления «независимости БНР» — «Белорусской народной республики», заявленной группой националистов под немецкой оккупацией в 1918 году и не состоявшейся как государство. Салюта тоже не было — были слышны лишь взрывы петард, которые жители спальных районов восприняли по-разному.

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